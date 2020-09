Após perder tudo em golpe de falsos corretores, família abrigada em Osasco pede ajuda

Uma família que morava em Iperó, no interior paulista, está abrigada na casa de um conhecido, em Osasco, após perder casa, carro, emprego e tudo o que tinha para realizar o sonho de comprar uma casa para morar no litoral. Eles foram enganados por falsos corretores, mas só descobriram ao chegar na nova residência com o caminhão de mudanças.

Rilavia Soares, de 53 anos, seu marido, o comerciante Enivaldo Braz, de 50, e uma filha do casal, de 24, sonhavam em comprar uma casa no litoral paulista com espaço para montar um comércio local e reservar quartos para que turistas pudessem alugar. Para isso, começaram a pesquisar anúncios de imóveis à venda pela internet e quatro casas chamaram a atenção da família. Uma delas fica em Itanhaém, no bairro Cibratel, que era anunciada por R$ 90 mil.

A negociação entre o casal e a suposta corretora começou via WhatsApp. Rilavia relatou ao G1 que a negociação teve andamento e a corretora, sempre prestativa e simpática, insistiu várias vezes para que a família visitasse o móvel, que passou a ser negociado por R$ 75 mil. Segundo a vítima, a queda no valor da casa foi justificada pela corretora com a história de que o dono da casa estaria enfrentando uma crise financeira e tinha pressa em vendê-la.

Rilavia e Enivaldo fizeram uma viagem de 200 km para conhecer a casa em julho deste ano. As vítimas relatam que a corretora, acompanhada de seu suposto chefe, abriu os portões com chave, mas a porta parecia ter sido arrombada. “Questionei e ele disse que o proprietário alugava o espaço para festas e, em uma delas, um grupo de jovem acabou quebrando a estrutura”, contou.

A corretora apresentou a casa com detalhes e por fim, aceitou a proposta de negociá-la por R$ 55 mil, com a condição de que o pagamento fosse realizado à vista, via transferência bancária para o proprietário. Para fechar o negócio, os corretores insistiram que o casal registrasse os documentos da compra em um cartório que fica na Lapa, bairro onde o proprietário da casa morava.

O casal registrou os documentos e seguiram para a parte da transferência do valor. No entanto, o dono da casa teria dito que estava devendo para o banco e pediu para que o valor fosse transferido para a conta de uma sobrinha. Com isso, o casal resistiu por um tempo, mas acabou realizando a transação.

Dias após o pagamento, o casal precisou de um comprovante de residência do imóvel que havia acabado de comprar e ligou para a corretora. “Foi quando outra mulher atendeu. Ela disse que a corretora estava no hospital com a filha e que me retornaria assim que pudesse, mas em seguida fomos bloqueados por ela”, relatou a vítima ao G1.

Ao tentar entrar em contato com o suposto chefe da corretora, a família também teve a mesma resposta. Ele disse que não poderia atender no momento e que retornaria depois, mas bloqueou o telefone do casal.

Surpreendidos em plena mudança para a “casa nova”

O casal e a filha venderam a casa em que moravam, no interior, móveis e até o veículo da família. Chegaram em Cibratel, com o caminhão de mudanças e a chave em mãos, mas o que parecia ser a realização de um sonho, se tornou um grande pesadelo para a família.

As chaves não abriram os portões da nova residência. “Achamos que tinham trocado por causa da mudança”, contou Rilavia, que chamou um chaveiro para conseguir entrar. A família foi surpreendida pela Polícia Militar quando estavam descarregando os últimos móveis no local. Foram chamados para atender uma ocorrência de invasão de propriedade.

“Me pergunto como é que aqueles dois tinham a chave da casa”, desabafa a mulher, emocionada. “O dono da casa me deu o prazo de algumas horas pra ir embora da casa. Não tínhamos pra onde ir”, lamentou a vítima ao G1.

A família foi encaminhada ao 2° DP de Itanhaém, onde descobriram que o imóvel estava à venda, mas por R$ 160 mil. Um boletim de ocorrência foi registrado como estelionato, mas a família foi obrigada a deixar o imóvel. Após três dias sem ter para onde ir, a família conseguiu um abrigo na casa de um conhecido, em Osasco, onde já estão há dois meses.

À Polícia Civil, foram entregues vídeos, documentos, conversas e dados da conta bancária para qual o dinheiro foi transferido para que a polícia possa investigar e chegar aos criminosos.

Vaquinha online

A família perdeu tudo. A expectativa de deixar o interior e viver no litoral fez com que Enivaldo, o único que estava trabalhando antes da mudança, deixasse também o emprego que tinha. Abrigados há dois meses na casa de um conhecido, eles decidiram fazer uma vaquinha online para receber doações e tentar reconstruir a vida.

“Tivemos a ideia de montar essa vaquinha para que as pessoas possam nos ajudar, pois graças a Deus, da mesma forma que no mundo existem muitas pessoas ruins, iguais aquelas que nos deram o golpe, existem também pessoas muito boas que estão dispostas a nos ajudar”, diz a família.