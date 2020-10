Dateninha minimiza 2% em pesquisa à Prefeitura de Osasco e aposta que estará no 2º turno

Em quarto lugar na primeira pesquisa de intenções de voto à Prefeitura de Osasco nas eleições de novembro, com 2% na votação estimulada, o candidato Marco Souza Dateninha (Solidariedade) destaca o alto índice de indecisos, brancos e nulos como trunfo na esperança de estar no segundo turno da disputa.

Divulgada na quarta-feira (7), a pesquisa da Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, aponta que 26% dos eleitores osasquenses ainda não sabem em quem votar e 20% dizem que vão votar em branco ou nulo. “A rejeição do eleitor em relação à política é enorme, vamos tentar trabalhar isso, fazer com que eles votem”, afirma Dateninha.

A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Assim, o candidato do Solidariedade ressalta que está em empate técnico com o segundo e o terceiro colocado, Emidio de Souza (PT), que tem 9%, e Dr. Lindoso (Republicanos), com 6%. “Eu estou colado no Lindoso, mas a diferença é que estou na linha crescente e, com certeza, com 4% para cima”, declarou Dateninha, tem como candidato a vice o empresário Marco Ribeiro (PROS).

Candidato à reeleição, Rogério Lins (PODE), lidera a corrida para as eleições municipais de novembro, com 34% das intenções de voto na votação estimulada, revela pesquisa do RealTime Big Data encomendada pela Record TV.

Os candidatos Simony dos Anjos (PSOL), Reinaldo Mota (PRTB) e Dr. Gaspar (DC) têm 1% das intenções de voto cada.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP 05472/2020.