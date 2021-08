David Brazil conta que tentou parcelar pagamento de garoto de programa: “Quatro prestações”

O influenciador David Brazil revelou que já tentou pagar parcelado pelos serviços prestados por um garoto de programa com quem se relacionou. “Quatro prestações”, contou.

Em conversa com a apresentadora Lisa Gomes ele explicou o babado. Disse que tinha muito desejo pelo homem e questionou a ele quanto cobrava por uma noite. A resposta o deixou chocado: R$ 2 mil!

“É um bofão que sempre fui louco, é o cara!, contou. “Falei que se fosse em quatro prestações de R$ 500 ajudaria. Ele disse que então estava ‘suave’ e era para deixar para lá. Aí eu fiquei com um negócio… Então, fui lá e fiz e valeu a pena”, relembrou David Brazil.

“Tem tantos famosos lindos, ricos, cobiçadíssimos que pagam caro tipo R$ 10 mil, R$ 30 mil. Infelizmente foi à vista, mas garanto que valeu a pena”, emendou o influenciador.

Ele gostou tanto que repetiu a dose com o profissional. Chegou a pedir desconto, mas o acompanhante também negou.

Com a repercussão do caso, David Brazil comentou no Instagram sobre o assunto: “Pense num dinheiro bem investido. Minha pele tá ótima até hoje”, contou. No entanto, pediu que outros garotos de programa parem de procurá-lo via direct, já que a situação financeira não anda fácil. “Isso tem tempo, atualmente eu que estou precisando”.

