David Uip, coordenador do combate ao coronavírus em SP, testa positivo para a doença e Doria faz teste

O médico infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus testou positivo para a doença. O anúncio foi feito pelo governador João Dória (PSDB), via Twitter, no início da noite desta segunda-feira (23). O chefe do Executivo paulista também fará o teste para saber se também está infectado.

“Informo que o resultado do exame do Dr Davi Uip, Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, deu positivo para COVID-19. Ele está isolado, passa bem e permanecerá em sua residência. Há pouco me submeti ao teste e, assim que obtiver o resultado, divulgarei”, escreveu o governador.

O infectologista apresentou sintomas tosse e febre,alguns dos sintomas do coronavírus, na madrugada de domingo para segunda. Uip foi examinado no Hospital Sírio-Libanês, onde também é responsável pelo departamento de infectologia.

