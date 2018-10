De 15 a 19 de outubro acontece a Semana do Empreendedor em Barueri

No mês de outubro, do dia 15 ao 19, o Sebrae Aqui – Barueri, ligado à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT), irá promover a Semana do Empreendedor 2018.

Totalmente gratuita, a programação inclui diversas oficinas que têm o objetivo de ampliar e aprimorar a atuação dos empreendedores do município. Comportamento para inovação, empreendedorismo feminino, planejamento e ação, alavancagem de negócio e presença digital são os temas norteadores da Semana, dirigidos a diferentes segmentos empresariais.

As oficinas serão transmitidas via YouTube em local fixo e horários previamente agendados. Para participar é preciso se inscrever. A transmissão será no auditório da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), localizada na Av. Vinte e Seis de Março, 1159 – Centro.

A inscrição deve ser feita no posto do Sebrae Aqui – Barueri, que fica no Setor Amarelo do Ganha Tempo Municipal (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro) ou pelo telefone (11) 4199-1333 / Ramal 303.