De olho na classificação, Basket Osasco enfrenta Paulistano nesta sexta

Nesta sexta-feira (16), às 19h30, o Basket Osasco volta a jogar pelo Campeonato Paulista Masculino. O time vai disputar contra o Paulistano, no ginásio Antônio Prado Júnior, na capital paulista.

No primeiro jogo fora de casa, o time osasquense deve mirar na classificação para a segunda fase do estadual. Nas duas disputas anteriores, o Coruja venceu o Corinthians e foi superado pelo Pinheiros.

“A gente tem que entrar com a cabeça boa, valorizar bem a bola e com uma defesa bem agressiva. Vamos para lá com o objetivo de fazer um bom jogo e tentar sair com a vitória, que seria importante na corrida pela classificação”, afirmou o ala-armador Thiaguinho, capitão do Basket Osasco.

Após encarar o Paulistano nesta sexta, o time comandado pelo técnico João Ricardo terá pela frente o duelo contra o São Paulo, na terça-feira (20), às 20h, no ginásio do Morumbi, pela última rodada da primeira fase.

Os dois jogos terão transmissão ao vivo da TV FPB por meio do canal GCS Sports no Youtube.