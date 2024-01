De Osasco, Ederson é eleito o melhor goleiro do mundo

É de Osasco! O goleiro Ederson Santana de Moraes, titular da Seleção Brasileira de Fernando Diniz e atual jogador do Manchester City, foi eleito o melhor do mundo pela FIFA The Best 2023, premiação que ocorreu nesta segunda-feira (15), em Londres.

A avaliação considera os feitos dos atletas entre dezembro de 2022 – após a final da Copa do Mundo – e agosto de 2023. Nesse período, o goleiro natural de Osasco participou de 32 partidas, com 24 vitórias, seis empates, apenas duas derrotas e 21 gols sofridos.

Aos 30 anos, Ederson é o segundo brasileiro a vencer a premiação da FIFA The Best. Em 2019, Alisson levou o prêmio após ser campeão da Champions League pelo Liverpool.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), usou as redes sociais para parabenizar o atleta: “De Osasco para o mundo! Ederson é inspiração para milhões de jovens! Deus te abençoe”, declarou Lins ao publicar uma foto ao lado do goleiro.

A publicação rendeu milhares de curtidas e comentários de munícipes orgulhosos pelos feitos de Ederson. “Osasco sempre revelando os melhores”, declarou um internauta. “Esse é cria do Rochdale, amigo do meu filho”, disse uma osasquense. “Orgulho para nossa terra, um cidadão que saiu da nossa quebrada para ser o melhor do mundo na sua posição”, declarou outro.