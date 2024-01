Nesta quarta-feira (17), às 19h30, a Arena Barueri sedia um clássico pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Santos e Cruzeiro se enfrentam pelas oitavas de final da Copinha. Quem perder estará eliminado.

O Santos se despede do Estádio Distrital do Inamar (Diadema) com 100% de aproveitamento. Foram 20 gols feitos e apenas 3 sofridos. Já o Cruzeiro chega nas oitavas após ter despachado a Portuguesa em Mogi das Cruzes.

Os ingressos serão disponibilizados pelo site Sympla.