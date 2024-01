“Nos preparando para fazer 2024 ainda melhor”, diz Carmônio Bastos, presidente da Câmara de Osasco

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, Carmônio Bastos, fez um balanço dos trabalhos do Legislativo ao longo do ano passado. “Em 2023 tivemos um ano bem ativo, com o Legislativo disposto a fazer o que era possível para a população osasquense”, declarou o vereador.

publicidade

O legislativo osasquense trabalhou até o dia 23 de dezembro e realizou audiências públicas para discutir, entre outras coisas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Diretor, cujo projetos de lei foram aprovados na última sessão do ano.

“O cidadão está vendo o desenvolvimento da cidade e está atento a tudo o que acontece. O que é bom para Osasco passa pela Câmara Municipal e em 2024 daremos continuidade aos trabalhos com a mesma dedicação”, ressaltou o presidente.

publicidade

Em 2023, foram apresentados 262 projetos, sendo 170 projetos de lei, 49 projetos de decreto legislativo, 24 projetos de lei complementar, 14 projetos de resolução e cinco substitutivos. Mais de 2684 indicações e 482 moções.

Transparência e participação popular

Desenvolvido por Carmônio, o projeto Câmara no Seu Bairro teve quatro edições ao longo de 2023, levando os trabalhos do legislativo em duas sessões na zona Sul e outras duas na zona Norte de Osasco. Neste ano, a Casa de Leis retomará o projeto.

publicidade

Em 2023, a Câmara Municipal também trouxe mais transparência aos trabalhos legislativos com o lançamento do aplicativo para android e apple colocando o Legislativo na palma da mão do cidadão.

A Câmara retomou as atividades administrativas no dia 8 de janeiro e apesar do recesso das sessões legislativas previstas para retomar em fevereiro os parlamentares estão em plena atividade.

“Estamos apenas em recesso para as sessões legislativas, mas estamos acompanhando o que acontece na cidade e nos preparando para fazer de 2024, ainda melhor do que 2023”, finalizou Carmônio Bastos.