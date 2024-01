Raposo Shopping prepara arena de jogos nas férias escolares

O Raposo Shopping realiza uma Arena de Jogos, em parceria com a Ficção Eventos, para animar as férias escolares da garotada. Nos dias 20 21, 27 e 28 de janeiro, das 14h às 20h, o espaço terá uma programação gratuita.

Entre as atividades estão blocos de montar, nos quais as crianças poderão desenvolver a coordenação e a motricidade fina; compreender as formas geométricas, as cores, os tamanhos e os conceitos espaciais.

Serão oferecidas ainda pinturas faciais e tatuagens temporárias, a partir de R$ 15 e R$ 5, respectivamente.

O estacionamento do Raposo Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 12h até às 14h30, com consumação mínima de R$ 35 nas lojas de alimentação.

SERVIÇO

Arena de Jogos

Onde: Piso Raposo – Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo

Quando: dias 20 21, 27 e 28 de janeiro, das 14h às 20h

\gratuito (blocos de montar); a partir de R$ 15 (pintura facial) e a partir de R$ 5 (tatuagens temporárias).

Mais informações: www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone/ WhatsApp (11) 3732-5002.