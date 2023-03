Defensoria Pública de Itapevi começa a funcionar nesta segunda-feira (13)

A Defensoria Pública de SP inicia nessa segunda-feira (13) os atendimentos em unidade própria na cidade de Itapevi.

Segundo o órgão, Itapevi foi escolhida como nova sede de unidade da Defensoria Pública em razão do adensamento populacional e dos índices de vulnerabilidade social do município.

Além disso, a Defensoria de SP também considerou a grande quantidade de nomeações de advogados/as para atuar em defesa da população carente (atuação indireta, vigente até então), o que demonstra a grande quantidade de pessoas que buscam atendimento jurídico na cidade.

“É motivo de júbilo para a Defensoria de SP expandir a sua atuação. Itapevi é uma cidade com alto adensamento populacional, que carece da nossa atuação e do aprimoramento do acesso à Justiça. A partir de agora, a população conta com o serviço de qualidade prestado por defensoras e defensores públicos, nas mais diversas áreas de atuação da Defensoria Pública paulista”, afirmou o defensor público-geral do estado, Florisvaldo Fiorentino.

Ao todo, serão 44 cidades paulistas que contarão com o atendimento direto realizado pela instituição.

A nova sede da Defensoria Pública fica na Rua Leopoldina, 200, no centro da cidade e conta com 7 profissionais que atuarão nas áreas cível, família, violência doméstica e familiar contra mulher, fazenda pública (atuação em face de órgãos públicos), infância e juventude, criminal e execução criminal (atuação em processos de cumprimento de pena). Haverá, ainda, três oficiais administrativos e dois agentes de Defensoria Pública com atuação nas áreas de psicologia e serviço social, além de estagiários/as.

O atendimento à população de Itapevi será realizado diariamente, pela própria Defensoria, e quem tiver interesse deve fazer o agendamento pelo site (www.defensoria.sp.def.br), das 8h às 18h, ou pelo telefone 0800 773-4340, das 7h às 19h.