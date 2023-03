Opinião – Desabamento no Osasco Plaza: A importância da vistoria técnica por um profissional de engenharia qualificado

*Por Leandro Azeredo Fogaça

A queda do teto do Osasco Plaza Shopping, ocorrida recentemente, traz à tona uma questão crucial na área de engenharia civil: a importância da vistoria de um profissional qualificado em edificações. Afinal, falhas estruturais podem acontecer em qualquer tipo de construção, independentemente de sua idade ou aparência, o que torna a avaliação técnica regular uma necessidade incontornável.

A vistoria realizada por um engenheiro civil ou arquiteto é uma inspeção minuciosa da edificação, que tem como objetivo identificar possíveis problemas estruturais, de instalações e de segurança, além de avaliar as condições do imóvel como um todo. Esse tipo de avaliação é fundamental para prevenir acidentes como o ocorrido no Osasco Plaza Shopping.

A falta de vistoria ou a realização de uma avaliação superficial pode comprometer a integridade da edificação e, consequentemente, a segurança dos usuários. Infelizmente, casos de desabamentos de edifícios, pontes e outras estruturas continuam a ocorrer com frequência no Brasil, mostrando a importância de se investir em vistorias técnicas para prevenir tais tragédias.

Além disso, a vistoria também pode ser útil para identificar oportunidades de melhorias na edificação, como possíveis pontos de infiltração, falhas na vedação ou deficiências nas instalações elétricas e hidráulicas. Isso pode evitar problemas maiores no futuro e garantir a durabilidade e a eficiência da construção.

A vistoria técnica é um processo importante e necessário para garantir a segurança e a funcionalidade das edificações. A realização periódica dessa avaliação pode prevenir acidentes, identificar problemas estruturais e oportunidades de melhorias, garantindo a durabilidade e a segurança do imóvel. É essencial que os proprietários de edificações e os gestores públicos priorizem essa prática, investindo em profissionais qualificados para realizar a avaliação técnica.

É importante destacar que, após o acidente ocorrido no Osasco Plaza Shopping, representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP) foram até o local averiguar a situação e apurar as responsabilidades.

O CREA-SP é o órgão responsável por fiscalizar o exercício das profissões de engenharia, agronomia e geociências em todo o estado de São Paulo. Ele tem como objetivo garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais dessas áreas, bem como proteger a sociedade de possíveis riscos e prejuízos decorrentes de atividades mal executadas.

Portanto, a presença dos profissionais do CREA-SP no local do acidente é fundamental para esclarecer as causas do desabamento do teto do Osasco Plaza Shopping e para garantir que medidas sejam tomadas para prevenir novos acidentes no futuro.

*Leandro Azeredo Fogaça é engenheiro civil e presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO)