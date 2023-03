Com atraso na abertura dos portões, primeiro dia da Festa do Peão de Jandira reúne multidão

Com atraso na abertura dos portões, primeiro dia da Festa do Peão...

Apesar do atraso na abertura dos portões, a Festa do Peão de Jandira começou na noite desta quinta-feira (9), e reuniu uma multidão, que curtiu ao som o show da dupla sertaneja Bruno & Marrone.

publicidade

Os portões estavam previstos para serem abertos às 19h, mas uma reunião entre os organizadores do evento e representantes do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) gerou mais de 3 horas de atraso. No dia anterior, o MP informou que uma liminar barrou a realização da Festa do Peão devido à ausência da apresentação de documentos, como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Os organizadores da Festa informaram ao público, por meio das redes sociais, que apresentaram toda a documentação exigida ao órgão ontem. “Estávamos em reunião com o Ministério Público e mostramos todas as documentações e registros sobre o evento. Respondemos todas as dúvidas, por isso a demora da liberação do portão”, explicou, em uma publicação feita no Instagram.

publicidade

“Estamos com toda a documentação para a festa ser realizada com segurança. Pedimos desculpas pelo atraso e pelo ocorrido”, completou a equipe.

Do lado de fora, o público não gostou de esperar mais de três horas para ter acesso à Praça de Eventos. “Foi um descaso com o povo. […] Ficamos até às 21h, e as catracas não tinham sido abertas, um absurdo”, disse uma mulher, nos comentários do esclarecimento oficial. “Nem consegui entrar, voltei pra casa”, escreveu outra pessoa, nas redes sociais.

publicidade

Após o transtorno, quem esperou os portões se abrirem conseguiu aproveitar o evento, que contou com a apresentação da dupla sertaneja Bruno & Marrone, rodeio, praça de alimentação e brincadeiras.

Hoje, quem sobe ao palco é o cantor Murilo Huff. O evento, que vai até domingo (12), terá ainda shows de Yasmin Santos, Gustavo Mioto e Eduardo Costa.