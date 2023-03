Oeste enfrenta a Portuguesa Santista neste sábado (11) na Arena Barueri

O Oeste Barueri recebe a Portuguesa Santista amanhã (11), às 15h, na Arena Barueri. O jogo é válido pela rodada 15 do Campeonato Paulista Série A2.

O Oeste está em 7° na tabela, com 20 pontos, enquanto a Lusa do litoral está em 4°, com 23.

Apesar de ter conseguido vencer seus últimos jogos, o Rubrão ainda precisa lutar pela classificação. Já a Portuguesa Santista, mesmo tendo perdido as quatro últimas partidas, já está classificada para as quartas de final da competição.

Peneira

Durante o jogo desse sábado (11), serão distribuídas mais fichas de inscrição para os interessados em participar das peneiras para a formação do time que vai participar do Campeonato Paulista Sub20 de 2023. Nascidos em 2003, 2004, 2005 e 2006 podem pegar a ficha para se cadastrar e aguardar as avaliações, que começam na próxima semana.

Os testes serão realizados no Complexo Esportivo Sinval Pereira da Cruz (Rua Ângela Mirella, 246, Jardim Barueri). Os que já foram chamados para a avaliação deverão comparecer com de documento com foto e atestado médico válido para a prática desportiva, além de chuteira para gramado sintético, caneleira, meião e calção pretos e camisa branca com manga.