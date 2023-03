Balcão de consultas SCPC da ACEO está temporariamente em novo endereço em Osasco

Em função do ocorrido no Osasco Plaza Shopping na quarta-feira (8), o Balcão de Atendimentos da ACEO (Associação Comercial e Empresarial de Osasco), que funcionava no shopping, foi transferido de maneira provisória para a Avenida Dionysia Alves Barreto, 701, na Vila Osasco.

publicidade

Desde 2011 a ACEO mantém o Balcão de Atendimento na praça de eventos do Osasco Plaza Shopping. No local os clientes realizam consultas ao SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) e recebem orientações.

O presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes, explica que o serviço é de utilidade pública já que ajuda pessoas a regularizar suas dívidas e explica como recuperar o crédito. “O endividamento é um problema para a população. E no Balcão de Atendimento o cliente encontra as informações que precisa para resolver essas pendências”, afirma.

publicidade

Ele destaca que a consulta do CPF é um dos serviços oferecidos, mas que o consumidor também aprende como negociar com o credor e organizar sua vida financeira. “Tudo isso em uma localização privilegiada, que é dentro do Osasco Plaza Shopping, e a poucos metros da estação Osasco da ViaMobilidade. Uma parceria boa para todos”, finaliza.

O atendimento provisório do Balcão de Atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

publicidade

Pelo site www.consumidorpositivo.com.br o cliente também consegue consultar gratuitamente seu CPF.