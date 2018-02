Defesa Civil de Barueri oferece curso gratuito de Pilotagem Defensiva de moto

Estão abertas as inscrições para motociclistas participarem do curso gratuito de Pilotagem Defensiva, que acontecerá no dia 3 de março (sábado), em Barueri. O treinamento é aplicado pela Defesa Civil de Barueri em parceria com a concessionária Honda Japauto.

As inscrições podem ser feitas no site goo.gl/P8Nnb8 até o dia 1º de março ou até o preenchimento de todas as vagas. Para participar basta ser habilitado na categoria A (condução de motocicletas) e dispor de moto própria.

A capacitação conta com parte teórica pela manhã, e exercícios práticos, à tarde. Não há qualquer custo para participar. A Defesa Civil apenas solicita a doação, no dia do curso, de um quilo de alimento não perecível que será revertido à comunidade.

Para mais informações entre em contato peloo telefone é 4199-1400 (ramal 188/214), ou pelo e-mail: [email protected]