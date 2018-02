Volta às aulas após feriado aumenta o trânsito no Centro de Osasco

Nesta terça-feira, 20, após a semana de Carnaval e do feriado da emancipação de Osasco, comemorado nesta segunda-feira (19), o Centro da cidade está congestionado. Grande parte do engarrafamento é reflexo da volta às aulas.

O trânsito ficou intenso a partir das 12h e se mantem em menor escala até agora. As principais ruas como a Dona Primitiva Vianco, Antônio Agú e Pedro Fioretti são algumas das que mais sofrem com o engarrafamento.

Os motoristas chegaram a perder de 30 a 40 minutos para conseguirem acessar qualquer uma das saídas do Centro, porém com a saída dos alunos do período vespertino das escolas o tempo de espera pode ser ainda maior.