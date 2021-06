Délbio diz que falta de acessibilidade no Terminal Vila Yara “é problema do governo do estado”

As reclamações sobre falta de acessibilidade na passarela que liga a avenida dos Autonomistas ao Terminal da Vila Yara, em Osasco, foram discutidas na Câmara Municipal na sessão ordinária desta terça-feira (1°). O vereador Délbio Teruel (Democratas) atribuiu ao governo estadual os problemas apontados pela população.

“O governo do estado volta e meia está falhando. Tem várias pessoas reclamando [da falta de acessibilidade no terminal], mas elas têm que saber que isso é problema do governo do estado. A obra foi feita do jeito que eles queriam”, disparou Teruel.

O parlamentar referia-se à reportagem exibida no “Bom Dia SP”, da TV Globo, que mostrou um vídeo em que uma idosa tenta subir a escada, com muita dificuldade, apoiada ao andador. “Todo dia ela sobe essa escada. Ela não tem por onde passar, ela usa esse apoiador e é perigoso. Outro dia ela quase caiu”, relatou um homem nas imagens, que também repercutiram nas redes sociais.

O Terminal Vila Yara, que atende cerca de 15 mil pessoas diariamente, foi reformado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), do governo estadual, e entregue em fevereiro. Foram investidos R$ 31,5 milhões na reforma e ampliação do espaço, que passou de 9 mil m² para 17 mil m² de área construída.

