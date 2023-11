Délbio Teruel assume liderança do governo Rogério Lins na Câmara de Osasco

O vereador Délbio Teruel (União Brasil) assumiu nesta quinta-feira (9) a liderança do governo Rogério Lins (Podemos) na Câmara Municipal de Osasco. Ele entra no lugar de Ana Paula Rossi (PL), que oficializou sua saída da posição durante a mesma sessão ordinária.

“Quero agradecer ao prefeito Rogério Lins por ter me convocado para exercer a função e a missão de líder de governo. Obrigado pela confiança de sempre e por acreditar no nosso trabalho sério e comprometido com a nossa cidade”, declarou Teruel, nas redes sociais.

Délbio aproveitou também para destacar o trabalho de Ana Paula Rossi à frente do cargo. “Todos nós aprendemos muito com você. Obrigado pelo carinho, atenção e respeito que sempre me dispensou”, afirmou. “Mãos à obra! O trabalho não para nunca”, completou Teruel.

“Não me sentia mais confortável”

Na tribuna, a vereadora Ana Paula, que foi indicada recentemente pelo Partido Liberal como pré-candidata à Prefeitura de Osasco nas eleições de 2024, agradeceu a oportunidade de liderar o governo.

“Da mesma forma respeitosa com a qual fui convidada e assumi essa responsabilidade, quero dizer que essa mudança foi um pedido meu. Queria falar pessoalmente, mas não deu devido a agenda do prefeito, mas comuniquei por WhatsApp”, revelou a parlamentar.

Na justificativa, a vereadora declarou que “não estava mais se sentindo à vontade como líder de governo”. “Mas tenho uma ótima relação com o nosso prefeito”, completou, agradecendo ainda ao deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), que fez a indicação para o cargo.