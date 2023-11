Osasco estreia com vitória na Superliga Feminina de Vôlei

O Osasco estreou na Superliga Feminina de Vôlei nesta quinta-feira (9) com vitória fora de casa.

publicidade

Em jogo disputado no Distrito Federal, as atletas treinadas por Luizomar de Moura venceram o Brasília Vôlei por 3 x 0, e a central Callie foi eleita a melhor do jogo, vencendo o troféu Viva Vôlei.

O primeiro encontro com a torcida do Osasco nesta Superliga será na quarta-feira (15), às 18h30, no Ginásio José Liberatti, contra o Maringá.

publicidade