A semana termina com um dia abafado. Haverá sol com muitas nuvens de manhã e com isso, as pancadas de chuva vêm à tarde. À noite a chuva para.

As temperaturas ficam acima dos 30° e vão subir mais no decorrer do final de semana. Hidrate-se!

Veja como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima: 21°C

Máxima: 31°C

Barueri

Mínima: 21°C

Máxima: 31°C

Carapicuíba

Mínima: 20°C

Máxima: 30°C

*Com informações do Climatempo.