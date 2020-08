Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi e 2º DP de Carapicuíba ganham novos endereços

A Polícia Civil inaugurou, na quinta-feira (6), as novas sedes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itapevi e do 2º Distrito Policial de Carapicuíba. As duas unidades policiais passam a atender em imóveis locados pelas Prefeituras.

No caso da DDM, o novo imóvel está localizado na rodovia Engenheiro René Benedito Silva, 890, Vila Boa Esperança, em Itapevi. O espaço conta com recepção, que inclui brinquedoteca e sala de espera, além de salas de atendimento, apoio, lilás, de escuta especializada, de investigação, de correição e arquivo e outras três para o investigador chefe, escrivão chefe e delegado de polícia.

A nova sede também conta com dois banheiros para o público e três de uso interno, sendo um adaptado, bem como refeitório, um cartório central e dois individuais e carceragem. Chefiada atualmente pela delegada Priscila Camargo Campos Gonçalves, a unidade especializada existe desde 2016 e possui um efetivo de seis policiais, sendo a delegada titular, três escrivães e dois investigadores.

Os trabalhos são apoiados por uma viatura e o atendimento é realizado de segunda a sexta das 9 às 18 horas. Ao todo, estima-se que a DDM de Itapevi beneficie 237,7 mil habitantes.

2º Distrito Policial de Carapicuíba

O novo prédio do 2º DP de Carapicuíba está localizado na avenida Inocêncio Seráfico, 5.271, na Vila Dirce. O local passou por reforma e adequações custeadas pela Prefeitura da cidade, em parceria com moradores locais, resultando em 33 ambientes.

A nova sede possui quatro cartórios e salas específicas para o plantão, flagrantes, identificação criminal, reconhecimento, reunião, arquivo morto, de espera, audiências, assistência social e para vítima e testemunha, bem como outras destinadas ao delegado titular, delegado de plantão, chefia dos escrivães, chefia de investigação, equipes de investigação e setor de investigação. O prédio também conta com cela, cozinha, quatro banheiros, uma garagem e um refeitório.

Em funcionamento desde 1999, o 2º DP de Carapicuíba beneficia atualmente cerca de 206,8 mil pessoas e tem como chefe a delegada Marcia Ianotti Souza. Além dela, a unidade tem um efetivo de 12 policiais, sendo três escrivães, sete investigadores e dois agentes policiais, além de uma frota de quatro viaturas. O horário de funcionamento da delegacia é de segunda a sexta das 9h às 19h.