Delegada Priscila Camargo assume Secretaria de Segurança de Itapevi

A delegada Priscila Camargo Campos Gonçalves Stefanin assumiu, nesta quarta-feira (24), a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Itapevi, em ato simbólico, realizado no Teatro Municipal, no Centro.

O espaço recebeu aproximadamente 400 pessoas, que prestigiaram a cerimônia de posse. A nomeação ocorreu na última sexta-feira (19) pela portaria n° 0306/2024 em edição 1240 do Diário Oficial.

A delegada Priscila Camargo esteve à frente da Delegacia de Defesa da Mulher itapeviense entre os anos de 2018 e 2022. Priscila respondia como titular do 2º DP de São Bernardo do Campo antes de aceitar o convite do prefeito Igor Soares (Podemos) para assumir a secretaria.

“Hoje realizo um sonho de ser secretária de segurança de Itapevi. Tenham em mim uma profissional técnica, que vai ajudar no desenvolvimento da cidade. Acredito que a segurança pública é um exercício de Estado e não instrumento de política, por isso meu propósito é servir com rigor, competência e responsabilidade. Todos devem se unir neste momento. A minha melhor arma nunca foi a de fogo, mas a caneta. Vou trabalhar para que todos tenham orgulho de morar na cidade”, afirmou em sua posse a delegada Priscila.

A nova secretária assegurou que irá trabalhar em conjunto com a Guarda Civil Municipal e as polícias Civil e Militar no município para o melhor resultado e eficiência na redução dos índices criminais em Itapevi.

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, destacou a importância de uma mulher à frente da pasta. “A nomeação da delegada Priscila demonstra o que fizemos em sete anos e seguiremos avançando. Tratamos o público com austeridade e responsabilidade necessárias. Essas são características da nossa nova secretária, uma mulher séria e capacitada para a sua função”, declarou.

“Itapevi também se transformou pelas mãos da delegada Priscila. Ela tem a força e a sensibilidade da mulher. O crime precisa ser enfrentado por quem conhece sobre segurança pública e temos uma titular pronta e preparada para dar uma resposta à altura”, reforçou.