Mais de 2,13 milhões de veículos devem utilizar as estradas da região no feriado de aniversário da capital

Mais de 2,13 milhões de veículos devem utilizar as estradas da região...

As concessionárias que administram as estradas prevêem que mais de 2,13 milhões de veículos utilizem as rodovias que passam pela região durante o feriado de aniversário da capital, nesta quinta-feira (25).

A Viaoeste, responsável pelo sistema Castello/Raposo estima que 716 mil veículos utilizem as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares em seu deslocamento. Já a CCR Rodoanel, que administra o trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, espera um movimento de mais de 1,4 milhões de veículos, já que a rodovia dá acesso às principais ligações com o litoral.

No Sistema Castello/Raposo, o maior movimento de veículos está previsto para esta quarta-feira (24), entre 16h e 19h. Na quinta (25), o fluxo deve ser intenso das 9h às 12 h. No retorno, a Concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital no domingo (28), das 16h às 20h.

Já no Rodoanel, a Concessionária prevê movimento intenso na quarta-feira (24), das 16h às 19h. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado que será no domingo.