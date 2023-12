Delegado diz que sequestradores forçaram Marcelinho Carioca a gravar vídeo sobre traição

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi libertado na tarde desta segunda-feira (18), em Itaquaquecetuba, São Paulo, após ter sido sequestrado, na noite de ontem. Em entrevista ao “Brasil Urgente”, o delegado da Polícia Civil Artur Dian deu detalhes sobre o caso.

Dian afirmou que o comentarista foi forçado a gravar o vídeo no qual aparece machucado e dizendo que teria se envolvido com uma mulher casada e acabou sendo raptado pelo marido dela.

“O vídeo foi feito sob pressão. No momento do sequestro, ele tinha parado na casa dessa amiga para entregar dois convites do show. Quando ela desceu para pegar, e ele desceu do carro, eles foram arrebatados por dois indivíduos. Os sequestradores exigiram que ele fizesse aquele vídeo”, explicou.

O delegado esclareceu ainda que a mulher está separada há três meses e que, aparentemente, o ex-marido dela não tem nada a ver com a ocorrência.

Durante a conversa com o apresentador José Luiz Datena, Dian contou também que Marcelinho negou qualquer envolvimento com a mulher que também aparece no vídeo: “Ele só foi entregar alguns convites para ela”, disse o delegado.

Artur Dian afirmou que Marcelinho e a mulher não conseguiram reconhecer o rosto dos sequestradores. Por esse motivo, a polícia ainda encontra dificuldade para descobrir os principais responsáveis pelo sequestro.

Seis pessoas foram presas suspeitas de participar da ação criminosa, segundo o delegado. As investigações prosseguem para esclarecer todos os fatos.