Marcelinho Carioca teria sido sequestrado após sair com mulher casada, diz site

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca desde ontem, quando foi visto pela última vez num show de samba, em Itaquera, na zona Leste de São Paulo. Em um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (18), ele aparece com sinais de agressão e conta que foi raptado após sair com uma mulher casada.

A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias, que também recebeu o vídeo. “Bem gente, eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba e aí saí com uma mulher que é casada, eu soube depois, e o marido dela pegou e me sequestrou e esse foi o B.O”, disse o jogador. Ele aparece com o olho roxo.

Nas imagens, a mulher com quem ele supostamente teria saído confirma o que foi dito pelo ex-jogador. “Eu sou casada, meu esposo sequestrou ele e colocou a gente dentro de um cativeiro”, diz a mulher, que não se identificou.

O carro do comentarista foi localizado em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), confirmou que um boletim de ocorrência do desaparecimento foi registrado.

Marcelinho foi localizado por volta das 14h25 desta segunda-feira (18), e seguiu para a delegacia de Itaquaquecetuba na viatura da Polícia Militar. Ele estava acompanhado da mulher que apareceu no vídeo. Ambos cobriam o rosto com um pano.

Segundo informações da Record TV, o marido da mulher com quem Marcelinho teria saído nega qualquer envolvimento no suposto sequestro. O apresentador Luiz Bacci disse, por telefone, no “Balanço Geral”, que o homem também está a caminho da delegacia para esclarecer os fatos.