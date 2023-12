Comércios de Barueri adaptados para pessoas com deficiência ganham Selo de Acessibilidade

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) de Barueri concedeu os primeiros Selos de Acessibilidade aos estabelecimentos do município que proporcionam atendimento prioritário e condições de acessibilidade e de comunicação a pessoas com deficiência. O reconhecimento visa incentivar a inclusão nos espaços públicos e privados.

A Lei 2.964, que cria o Selo de Acessibilidade Arquitetônica e Comunicacional, foi sancionada em outubro de 2022. Pelo texto, os estabelecimentos que cumprem normas de acessibilidade e facilitem a entrada e a locomoção de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida vão somando pontos que podem lhes garantir a categoria bronze (de 40% a 60% dos itens); prata (de 61% a 80%) e ouro (superior a 80%).

O prazo de validade do Selo é de dois anos, renovável por solicitação do estabelecimento, que também pode solicitar uma visita técnica gratuita na SDPD.

Comissão Permanente de Acessibilidade

A responsável por definir as diretrizes de concessão do Selo de Acessibilidade é a CPA (Comissão Permanente de Acessibilidade), composta por servidores da SDPD (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência) e de outras Secretarias municipais.

São considerados equipamentos facilitadores: rampas de acesso, portas largas de banheiros que permitem a entrada de cadeirantes; banheiros adaptados com barras de apoio nos lavatórios; torneiras que funcionam à base de toque, luzes com acendimento automático; vasos sanitários mais altos etc. Cardápios em braile e funcionários que se comunicam pela Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) também são muito bem-vindos.

“Queremos que os empresários se conscientizem que as pessoas com deficiência também são consumidoras e que merecem um tratamento igual ao dos demais frequentadores. Se eles estiverem acompanhados, o público consumidor aumenta”, revela Solange Martiliano Lança, presidente da CPA e diretora do Departamento de Tecnologia Assistiva, da SDPD.

Comércios de Barueri já contemplados com o Selo

A comerciante Andrea Gomes da Silva, sócia da Padaria Flor do Belval, localizada no bairro Jardim Belval, foi a primeira contemplada, em setembro de 2023 com o Selo na categoria Bronze.

“Tínhamos um cliente cadeirante muito querido, que almoçava aqui todos os dias. Nem me preocupei com o quanto iria gastar. Solicitei a visita técnica da SDPD e construí a rampa e adaptei o banheiro. Fiz de coração mesmo”, conta Andrea.

Já Fabrício Dorado, proprietário do Container Pub que fica na região Central, em novembro deste ano, recebeu o Selo de Acessibilidade na categoria Prata. “Meu estabelecimento é plano e tem entrada ampla e rampas, não só na entrada, como também nos acessos aos demais ambientes do bar, além um banheiro adaptado. Não gastei quase nada para que um universo maior de pessoas consiga frequentar aqui”, declara.