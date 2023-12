Havan de Osasco abre até mais tarde para compras de fim de ano

A partir desta segunda-feira (18), a rede Havan, que tem uma loja em Osasco, funciona em horário especial para atender os clientes neste fim de ano: o atendimento segue das 9h às 23h até o sábado (23).

Já na véspera de Natal, dia 24, as lojas da Havan em todo o país abrirão das 9h às 18h, incluindo a unidade de Osasco. Depois, o atendimento retorna na terça-feira (26), a partir das 9h. Já no dia 31 de dezembro, as lojas Havan ficarão abertas até às 18h.

A Havan de Osasco está localizada na Rua Werner Battenfeld, 269, às margens da Marginal Tietê, em Presidente Altino.