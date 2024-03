Denúncia anônima leva Polícia a casa com drogas e munição de fuzil em Carapicuíba

Denúncia anônima leva Polícia a casa com drogas e munição de fuzil...

Uma denúncia anônima levou a Polícia até uma casa no Jardim Helena, em Carapicuíba, onde foram encontradas drogas e munição de fuzil no sábado (23).

A equipe de Força Tática do 33º Batalhão de Polícia Militar apreendeu mais de 5kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack, além de munições de fuzil e calibre .380, um colete balístico, balanças de precisão, caderno com a contabilidade do tráfico, marretas e documentação de registro de armas de fogo.

Ao perceber a presença da equipe, um grupo de indivíduos fugiu pulando os muros das residências vizinhas.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba.