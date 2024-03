Dois trechos de ciclovia são liberados às margens do rio Pinheiros

Dois trechos da ciclovia Franco Montoro, às margens do rio Pinheiros, na zona sul da capital paulista, foram reabertos após a conclusão da maior parte das obras no local, que recebe cerca de 150 mil ciclistas por mês.

publicidade

Os trechos liberados estão localizados na chamada margem leste, paralelo à Linha 9-Esmeralda, que passa por Osasco, sendo um deles localizado entre a Ponte Estaiada e a Ponte Flutuante, com um quilômetro de extensão; e o outro entre a

Ponte do Jaguaré e a Ponte Cidade Universitária e equivalente a dois quilômetros.

A liberação aconteceu com a conclusão da maior parte das obras de instalação dos gabiões nas margens do Rio Pinheiros, iniciadas em março de 2022. Tanto a ciclovia quanto a operação da Linha 9 são de responsabilidade da concessionária ViaMobilidade.

publicidade

Com investimento total de R$ 296,5 milhões, as obras de instalação dos gabiões, que começaram em 2022, com o objetivo de melhorar a estrutura e preservar as margens do rio, além de trazer mais segurança aos dois trechos da ciclovia.