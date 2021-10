Deolane, viúva de MC Kevin, é a nova vizinha de Simone em Alphaville: “Vamos ser expulsas”

Tem mais famoso chegando em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra se tornou a mais nova vizinha de Simone, da dupla com Simaria.

Nos Stories do Instagram, Simone contou que encontrou com a advogada na portaria de seu condomínio. “Estou chegando aqui na minha casa e vejo uma mulher perdida. Disse ‘entra aqui, mulher! tá perdida'”, declarou a sertaneja. “Falei ‘já vi essa moça’. A gente já tinha se falado pelo WhatsApp. Minha vizinha, Brasil”.

A advogada não deu muitos detalhes e não chegou a comentar se comprou ou alugou uma mansão, mas confirmou a chegada ao mesmo condomínio da coleguinha. “Do nada! Pensa numa vizinha boa. Vamos ser expulsas, esquece!”, brincou Deolane, que também conheceu Simaria durante uma visita rápida à mansão de Simone. No encontro, além de muitas risadas e brincadeiras, rolou até uma cantoria com as três personalidades.

Localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba, Alphaville é o reduto de famosos na região. Além de Simone, Simaria e a mais nova moradora Deolane Bezerra, vivem no bairro de luxo artistas como Lexa e o marido MC Guimê, Luan Santana, Eliana, Kevinho, Geraldo Luís, Rodrigo Faro e a mulher do jogador Dentinho, Dani Souza.

