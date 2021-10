Que luxo! Simone mostra filhos no berço com folhas de ouro em sua mansão em Alphaville

Simone Mendes, da dupla com Simaria, surpreendeu os fãs e seguidores ao exibir os dois filhos dentro do berço com detalhes dignos de realeza: folhas de ouro, em sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Nos Stories do Instagram, a sertaneja contou que Henry, de 7 anos, decidiu invadir o berço da caçula Zaya, que tem 7 meses. “Zaya já está aqui, Henry já entrou dentro do berço da Zaya, aí vocês já sabem… Tem que ficar de olho, um menino de 7 anos e uma menina de 7 meses… Né vida? Mamãe tem que ficar coladinha. Papai foi viajar e só ficou nozes”, disse a coleguinha, que costuma compartilhar parte de sua rotina nas redes sociais.

Branco e com detalhes pintados com folhas de ouro, o móvel luxuoso foi desenvolvido especialmente para a suíte da filha caçula de Simone e Kaká Diniz. O berço da bebê combina com a decoração da suíte, que conta com poltrona, closet e uma cômoda, também com design exclusivo.

Os móveis são a base de laca branca e também possuem detalhes em folhas de ouro. O responsável pelo projeto é o arquiteto Alexandre Milhomem. “As cortinas têm essas colunatas com a ideia de palácio e no meio tem a coroa que desce esse voal que cobre o berço. A Simone se tornou alguém muito especial para mim, como se fosse o quarto de uma sobrinha. A criação é exclusiva”, explicou o profissional quando apresentou o quarto de Zaya nas redes sociais.

Além do quarto de Zaya, grande parte da decoração dos cômodos da mansão de Simone, em Alphaville, foi inspirada em palácios reais. No YouTube, a coleguinha compartilhou um tour pela suíte da filha e mostrou como foi a construção do imóvel luxuoso, que tem academia, sauna, piscina, deck, entre outros atrativos.

Um dos últimos espaços a ficar pronto foi a academia. Recentemente, Simone inaugurou o local, que agora é frequentado diariamente pela famosa, que luta para emagrecer e iniciou um novo projeto.