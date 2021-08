Simone treina na academia de sua mansão em Alphaville e desabafa: “Sofrimento desgramado”

A cantora Simone Mendes estreou a academia de sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Na manhã desta terça-feira (17), a coleguinha surgiu nos Stories do Instagram cansada após o primeiro dia de malhação.

“Olha onde eu comecei o dia, na academia, Brasil. Dei uma malhadinha e mostrei o meu primeiro dia de academia aqui em casa”, disse a cantora. “Pensa num sofrimento desgramado”, disparou, ofegante.

Ao lado do marido, o empresário Kaká Diniz, com quem é casada há 8 anos, Simone admitiu que o primeiro treino foi puxado: “Estou acabada, acabadinha”.

A irmã de Simaria, que anunciou ontem o fim do casamento de 14 anos, costuma compartilhar com seus fãs e seguidores a sua luta para perder peso. Desde o nascimento de Zaya, Simone diz que não se sente bem com o seu corpo e já pensou em fazer uma “funilaria e pintura” completa.

Recentemente, a sertaneja postou nos Stories uma foto mostrando a barriga e disse estar “enorme”. Ela contou ainda que enfrenta algumas barreiras que têm atrapalhado sua batalha para emagrecer. “Descobri que tenho uma resistência insulínica e meu metabolismo é muito ruim. Não é fácil. Eu digo porque estou na pele do negócio. Só quem está na busca de emagrecer sabe como é difícil”, desabafou na ocasião.

