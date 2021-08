A Fazenda 13: Nego do Borel, ex de Wesley Safadão, Tati Quebra Barraco e ex-BBBs devem estar no reality

O elenco de A Fazenda 13 já está definido, aponta o colunista Leo Dias. O reality show deve estrear em 14 de setembro na Record TV, com um time de peões formado por 10 homens e 10 mulheres, dentre deles a cantora Gabi Martins e seu ex-namorado, o ex-BBB e ex-No Limite Gui Napolitano.

Para o time feminino, além de Gabi Martins, estariam contratadas para A Fazenda 13 a funkeira Tati Quebra Barraco, a ex-panicat Aline Mineiro, a modelo e influenciadora digital Marina Ferrari, a modelo Simone Gomes, a ex-Miss Bumbum Liziane Tierrez, a rapper e ex-Power Couple Medrado, a assistente de palco Valentina Francavilla, a dançarina Mileide Mihaile e a modelo e ex-BBB Itália Dayane Mello.

Já entre os homens, além de Gui Napolitano, estariam confirmados o funkeiro MC Gui, os atores Mussinzinho e Victor Pecoraro, o ex-BBB e ex-No Limite Arcrebiano Araújo, o MC Nego do Borel, o cantor sertanejo Tiago Silva, o dançarino e ex-Power Couple Dynho Alves e o influenciador digital Gui Araújo e o ex- De Férias com o Ex Rico Melquiades.

O reality show dirigido por Rodrigo Carelli terá sua primeira edição apresentada por uma mulher: Adriane Galisteu. As últimas edições foram comandadas por Marcos Mion, recém-contratado da Globo, além de Roberto Justus e Britto Júnior.

Confira a lista de peões:

Aline Mineiro – ex-panicat

Marina Ferrari – modelo e influenciadora digital

Solange Gomes – modelo

Gabi Martins – cantora sertaneja

Dayane Mello – modelo e ex-BBB Itália

Mileide Mihaile – dançarina

Liziane Tierrez – ex-Miss Bumbum

Tati Quebra Barraco – funkeira

Medrado – rapper e ex-Power Couple

Valentina Francavilla – apresentadora

Dynho Alves – dançarino e ex-Power Couple

Mc Gui – funkeiro

Gui Araújo – digital influencer

Rico Melquiades – ex-De Férias com o Ex

Tiago Silva – cantor sertanejo

Mussunzinho – ator

Victor Pecoraro – ator

Arcrebiano Araújo – ex-BBB e ex-No Limite

Gui Napolitano – ex-BBB e ex-No Limite

Nego do Borel – MC

