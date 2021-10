Porto Digital de Recife é referência para Osasco virar polo tecnológico

Uma comitiva osasquense liderada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) esteve no Recife (PE) na semana passada para conhecer de perto o Porto Digital, considerado um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do país. O objetivo foi captar ideias e transformar Osasco em um grande polo tecnológico, afirmou o chefe do Executivo.

O Porto Digital do Recife abriga cerca de 349 empresas, organizações de fomentos e órgãos de governo, que empregam mais de 13,4 mil pessoas. Em 2019, o conjunto de empresas que integra o projeto registrou um faturamento em torno de R$ 2,3 bilhões.

O Porto Digital é um parque urbano instalado em uma área de 171 hectares. A região, antes degradada e de pouca importância para a economia local, vem sendo requalificada de forma acelerada em termos urbanísticos, imobiliários e de recuperação do patrimônio histórico edificado desde o início do projeto, em 2000. Desde a fundação do parque tecnológico, já foram restaurados mais de 138 mil metros quadrados de imóveis históricos.

O presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva (PSD), que acompanhou Rogério Lins na visita, declarou que é importante que os vereadores entendam a importância do projeto e como Osasco pode se transformar em referência em inovação tecnológica.“A Câmara está antenada em inovações tecnológicas. Viemos fortalecer a parceria com o Executivo, e assim, viabilizar leis de incentivo fiscal para atrair mais empresas da área e, num futuro próximo, tornar nossa cidade referência no mundo da tecnologia”, declarou Ribamar Silva.

O vereador Carmônio Bastos (Podemos) e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gerson Pessoa, também participaram da visita.

“Voltamos para Osasco com mais ideias”, diz Ribamar

O grupo foi recebido pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), que apresentou projetos que colocaram a capital pernambucana entre as cidades mais tecnológicas do mundo. “Voltamos para Osasco com mais ideias e mais força de vontade de fazer nossa cidade referência no mundo em inovação e tecnologia”, comentou Ribamar SIlva.

Além de Ribamar e Carmônio Bastos, também se juntaram a comitiva em Recife, o diretor da Escola do Parlamento, Marcos Arruda, e o secretário de Administração da Câmara de Osasco, Anderson Gonçalves da Paixão.