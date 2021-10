Filho de Andressa Urach, que ainda nem nasceu, já tem 40 mil seguidores no Instagram

Leon Urach Lopes, o primeiro filho de Andressa Urach com Thiago Lopes, que ainda não nasceu, já tem perfil no Instagram com quase 40 mil seguidores. A modelo, que também é mãe de Arthur, de 16 anos, está na 14ª semana de gestação e decidiu criar uma conta nas redes sociais dedicada ao bebê que está a caminho.

Os últimos dias foram cheios de reviravoltas na vida dos pais de Leon, que após polêmicas envolvendo brigas, anúncio da separação e possível retorno de Urach à prostituição, decidiram reatar o casamento. No domingo (3), a modelo publicou uma foto ao lado do marido, do filho, Arthur, e da nora. “Brigamos? Sim. Qual família não briga? Qual casamento não passa por crises? Mas o amor sempre vence através do perdão”, declarou.

“Passado é lugar de referência e não de permanência. A vida é feita de escolhas, erramos, acertamos, mas o importante é continuar vivendo da melhor maneira possível e com as pessoas que amamos. Obrigada amor por lutar por nossa família. Thiago Lopes, te amo. Com meu filho lindo, Arthur, e a Brenda, minha nora amada”, escreveu ainda a loira, na publicação.

A reconciliação do casal foi anunciada por Thiago ainda no sábado (2), quando o empresário publicou uma foto ao lado de Andressa Urach. “O final disso tudo desagradou muita gente. Não permitirei que meu filho nasça sem um pai e uma mãe presentes. Podem tirar o ‘ex’ quando se referirem a mim”, disse o marido da modelo.

A semana que antecedeu a reconciliação foi turbulenta. Indignada por ter sido “deixada grávida”, Andressa anunciou seu retorno à prostituição, o que não chegou a acontecer porque Thiago acionou a polícia e foi até a boate onde a modelo iria se apresentar para buscá-la.

Nas redes sociais, a loira disse que o empresário havia cortado o plano de saúde dela e o seu filho mais velho. Ela também acusou Thiago Lopes, com quem casou-se em dezembro de 2020, de ameaçá-la e chegou a expor mensagens trocadas com ele no WhatsApp. Ele negou todas as acusações e publicou uma foto ao lado de Urach, dizendo que estavam “se entendendo”.

Surgiram ainda especulações de que o casamento teria chegado ao fim devido ao suposto comportamento abusivo do empresário. Thiago também negou os boatos e disse que sempre incentivou a esposa a se vestir bem, além de ajudá-la a quitar dívidas com cartão de crédito e a organizar a vida financeira dela.

“Precisa de ajuda”

A reviravolta na vida de Andressa Urach chamou a atenção de fãs, seguidores e internautas. Nas redes sociais, o nome da ex-Miss Bumbum foi um dos mais comentados no Twitter. “É nítido que ela não está bem. Essa moça foi de um extremo para o outro em um espaço curto de tempo, precisa urgente de ajuda e de pessoas que realmente se importam ao lado dela”, disse um internauta. “É triste. Ela precisa de ajuda”, comentou outro.

Recentemente, Urach revelou que ficou internada por uma semana em uma clínica psiquiátrica devido à uma crise de transtorno de personalidade boderline. A loira atribuiu as dificuldades emocionais e financeiras que vem enfrentando ao Edir Macedo e a Igreja Universal, a qual briga na Justiça para receber cerca de R$ 2 milhões doados no período em que atuou na instituição religiosa.