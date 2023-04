Depois da Record, Cléber Machado fecha com Prime Video para narrar Copa do Brasil

Desligado da Globo no último dia 22, o jornalista e narrador esportivo Cléber Machado já fechou mais um contrato, desta vez, com a plataforma de streaming Amazon Prime Video para fazer as transmissões da Copa do Brasil.

Cléber estreou na Record ontem com maestria na transmissão que colocou a emissora de Edir Macedo na liderança da audiência na Grande São Paulo. Ele retorna para comandar a final do Campeonato Paulista no próximo domingo (9), fechando seu primeiro contrato pontual após deixar a Globo.

Já a estreia no Prime Video está prevista para o próximo dia 11. Machado e Rômulo Mendonça se dividirão nas transmissões da terceira rodada da Copa do Brasil.

“Estou extremamente feliz e empolgado em fazer parte deste time, viver um mundo vibrante e proporcionar aos espectadores a melhor experiência em transmissão de futebol”, afirmou Cléber Machado, em comunicado oficial da plataforma de streaming.