Deputado cobra esclarecimentos de Tarcísio por recusa ao programa para construção de CEUs

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) enviou requerimento ao governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cobrando esclarecimentos sobre a não adesão do Governo de São Paulo ao PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), do governo federal, que previa a liberação de recursos para a construção de 54 CEUs da Cultura. De acordo com Emidio, um deles seria pleiteado para a cidade de Osasco.

Uma reportagem do jornal “Folha de S.Paulo”, do dia 17, revelou que Tarcísio não inscreveu municípios do Estado no Novo PAC que previa recursos para a construção dos espaços culturais. Ao menos 94 cidades tinham enviado a documentação exigida e foram surpreendidas com a recusa.

No documento enviado ao governador, o deputado e ex-prefeito de Osasco questiona os motivos e quais as justificativas que levaram o governo paulista a recusar os recursos.

“O prejuízo para a área cultural é grande, já que São Paulo perderá uma oportunidade única de ampliar a rede de equipamentos culturais no território do estado”, argumenta Emidio.

O requerimento do parlamentar questiona também a previsão de compensação aos 94 municípios que apresentaram os documentos necessários para se inscrever no programa e pede a íntegra de todos os processos administrativos do Estado com relação ao PAC.