Forte chuva causa pontos de alagamentos em Carapicuíba e Barueri

A rápida e forte chuva que atingiu a região no final da tarde desta segunda-feira (27) provocou diversos pontos de alagamento em bairros de Carapicuíba, Barueri e entorno.

Em Carapicuíba, a água subiu rapidamente na Rua Serra Agulhas Negras, em frente ao Parque do Planalto, e na Rua Xapuri, na região da Aldeia, onde o trânsito ficou um pouco complicado por volta das 18h30.

Um trecho da Marginal do CSU, no bairro Cidade Ariston, também alagou, impedindo a passagem de veículos em ambos os sentidos da via.

Na cidade de Barueri, foram registrados alagamentos nas vias próximas ao Parque Municipal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram motoristas arriscando a travessia de uma das vias alagadas e o trânsito complicado no entorno. A água subiu também em alguns pontos dos bairros Vila Boa Vista e Jardim Silveira.

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri informou que algumas vias na cidade foram interditadas por medida de segurança. “Pedimos que os moradores permaneçam atentos às orientações das autoridades locais e evitem transitar pelas áreas afetadas”, diz nota publicada nas redes sociais.

A Semurb orienta ainda aos motoristas com destino ao Terminal Silveira, que sigam pela Avenida Exército Brasileiro e Estrada Velha de Itapevi.