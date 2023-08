Deputados estaduais eleitos por Osasco participam de encontro de lideranças na zona norte

Na quarta-feira (30), os deputados estaduais eleitos por Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), Emidio de Souza (PT) e Rogério Santos (MDB) participaram de um encontro realizado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Helena Maria.

Na oportunidade, foram recebidos pelos Padres Tião, Xavier, Mário Pistor e Flávio; pela coordenadora do grupo Escola de Cidadania Fraternidade, Vera Lúcia Lopes, além dos exs-vereadores Nelsinho e Aluisio Pinheiro, lideranças comunitárias e moradores do bairro.

“Foi um encontro histórico, a união de três deputados estaduais, que independentemente de siglas partidárias e de questões ideológicas estão juntos, todos, em prol de um único objetivo: lutar por uma cidade cada vez melhor, por recursos para nosso município, além da instalação de um Bom Prato na zona Norte do município”, destacou Gerson, que já participou de encontro com o secretário Estadual de Desenvolvimento Social Gilberto Nascimento Junior e com o governador Tarcísio de Freitas para solicitar a instalação de um Bom Prato na zona Norte de Osasco.

O deputado Rogério Santos ressaltou sua parceria em caminhar ao lado do prefeito Rogério Lins e do deputado Gerson. “Seguimos unidos pelo bem da nossa cidade. A reunião foi uma oportunidade para mostrarmos que o caminho de construção do bem comum se dá no diálogo e na união. Toda nossa querida cidade ganha com isso. Parabéns à Escola de Cidadania Fraternidade, da Igreja Católica, na pessoa da Vera Lopes. Vamos juntos trabalhar para termos políticas do Estado que promovam a dignidade da pessoa humana. Meu compromisso é sempre trabalhar com união em prol do nosso povo, com o bem e com a verdade”.

Por sua vez, o ex-prefeito de Osasco e deputado estadual Emidio de Souza ratificou as falas dos demais. “Estamos juntos trabalhando pelo bem comum. Na luta pelo Bom Prato e Cozinhas Solidárias na zona Norte”, afirmou o petista.

