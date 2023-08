Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico Luzente em setembro em Osasco

Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico voz e violão em Osasco no dia 17 de setembro, às 19h, no Teatro Aspro.

No show, mais intimista e com muita interação com o público, serão apresentados clássicos, como: O anjo mais velho, Pena, Camarada d’Água e Nosso pequeno castelo, e também as canções do novo álbum Luzente, com canções já lançadas como: Almaflor, Cinza e Laço, em primeira mão.

A apresentação será no Teatro Aspro (Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios). Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Mágico.

