Desistiu de 2020? Burger King já está em clima de Natal

A rede de fast food Burger King surpreendeu os seguidores ao já incluir temas natalinos em suas redes sociais. “Feliz Natal”, é a mensagem na capa da página do Burger King Brasil no Facebook e no Twitter postada nesta quinta-feira, dia 23 de JULHO, a cinco meses do Natal.

A empresa ainda não deu maiores explicações sobre o clima natalino, que muito provavelmente é parte de uma nova campanha promocional. “Nossa, finalmente o ano tá acabando!”, declarou, no Twitter.

Muitos internautas entraram na onda dos memes e piadas perguntando se o Burger King já desistiu deste difícil ano de 2020:

Nossa, finalmente o ano tá acabando! — Burger King Brasil (@BurgerKingBR) July 22, 2020

@viioliver e o BK que já desistiu de 2020? Kkkkk — Mauro Filho (@_maurofilho) July 23, 2020

finalmente amanhã vô acordar já vai ser 2021 — ؘ (@twixIindo) July 22, 2020

mulher que doidera é essa? comeu McDonald’s estragado? — Marizinha do IBAMA (@tilapiazinha) July 22, 2020

Que ano mal vivido — Victor Alexandre (@euvictor96) July 23, 2020

Que acabando? Ainda tem agosto que dura 6 meses — SonoBoy ‍♂️ (@carloxbz) July 23, 2020

Acabando a minha paciência com eeee ano. Kkkkk — Rafael Gasparoto (@RafaGasp) July 23, 2020

Que tal patrocinar minha ceia de natal com vários whopper ??? pic.twitter.com/4Aq4WlTWzv — Sagittarius (@salleswes) July 22, 2020