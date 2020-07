Carro de som percorre ruas de Osasco para incentivar denúncias de violência doméstica

A ação “Escuta Involuntária” leva um carro de som às ruas dos bairros de Osasco para conscientizar a população sobre a violência doméstica. A iniciativa foi lançada na terça-feira (21), pela Secretaria de Saúde da cidade em parceria com o Sesc, com apoio da Guarda Civil Municipal.

“A gente quer dar coragem a essas mulheres e mostrar que o município tem esse atendimento de ajudar a reconstruir a vida dela, com equipe de psicólogos, com toda estrutura na rede. A nossa função é dizer que existe esse trabalho e não é por causa da pandemia que vamos abandoná-las. As mulheres também podem denunciar pelo 180”, explica Rosana Terrabuio, técnica do agravo de violência da Secretaria de Saúde e responsável pelo projeto.

O prefeito Rogério Lins e a vereadora Ana Paula Rossi marcaram presença no lançamento da ação, que ocorreu em frente à Prefeitura de Osasco, de onde o carro de som partiu para as ruas dos bairros 1° de Maio, Conceição, Santa Maria, Veloso, Novo Osasco, Padroeira, Jardim Roberto, Jardim D’Abril, Cipava, Presidente Altio, Ayrosa, Rochdale e Vila Menk.

Entre os próximos bairros que vão receber o carro de som nos próximos dias estão Munhoz Júnior, Helena Maria, Piratininga e Jardim Aliança. Para receber a ação, que será realizada durante dez dias, os bairros foram escolhidos com base em dados de violência contra a mulher apurados pela secretaria.