Desnorteado, idoso que estava desaparecido em Osasco é encontrado

Valdomiro Fontes Calvário, de 72 anos, foi encontrado no início da noite desta quarta-feira (9). Ele sofre com Mal de Parkinson e estava desaparecido desde às 10h, quando fugiu da casa de seu cuidador, no Jardim Veloso, em Osasco.

Mesmo desnorteado, o idoso conseguiu chegar à antiga casa em que morava. Atualmente, sua ex-mulher mora na residência. “Ele está super desorientado. O meu primo está com ele e estamos indo para lá agora”, disse Pamela Dias, neta de Valdomiro, que agradeceu a todos que se preocuparam e ajudaram compartilhando as fotos dele.

