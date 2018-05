Detran lança três novos serviços eletrônicos

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) lançou três novos serviços eletrônicos para a população. Ao todo, já são 35 procedimentos online voltados para a habilitação, veículos e infrações de trânsito.

“Os serviços eletrônicos são facilidades para que o usuário possa fazer tudo sem sair do conforto da sua casa”, diz Maxwell Vieira, diretor-presidente do órgão.

Certidão negativa

A primeira novidade é a emissão da certidão negativa de propriedade de veículo. Pelo portal do Detran.SP, é possível verificar se um cidadão possui ou não um veículo registrado em seu nome. Esse tipo de consulta é muito usado para verificação de renda e em processos de obtenção de benefícios governamentais, bolsas de estudos, entre outros. O serviço é gratuito.

Para isso, basta digitar o CPF do cidadão. A consulta é feita na base de dados do Detran.SP e do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Ainda dentro desse novo serviço, é possível verificar a autenticidade da certidão no próprio portal, com base no código verificador gerado após a consulta. Você informa o código no campo correspondente e recebe a confirmação imediatamente. Todos os documentos podem ser impressos.

Validação pelo APP

A segunda novidade é que, pelo aplicativo de celular do Detran.SP (disponível para Android e iOS), agora é possível validar a certidão de CNH (habilitação) com o código de verificação ou o QR-Code. A certidão de CNH é emitida no portal www.detran.sp.gov.br e pode ser impressa. O QR-Code é “lido” pela câmera do celular e verificado automaticamente.

O serviço é utilizado por empresas para verificar a situação da CNH dos motoristas. Na certidão consta o histórico do motorista, desde a data de emissão da CNH até processos e bloqueios. Em outros países, a certidão de CNH também é solicitada. O documento também pode ser usado para fins judiciais, trabalhistas, de aposentadoria ou para cursos.

Cursos para profissionais do trânsito

A terceira novidade é que os profissionais registrados no Detran.SP para atuar na formação e avaliação de motoristas e motociclistas (diretor-geral e diretor de ensino de autoescola, instrutor e examinador de trânsito) agora podem obter e validar a credencial pelo portal. Antes, o processo exigia que o profissional comparecesse ao órgão para a validação do curso no seu histórico como profissional. Ao todo, no Estado são cerca de 140 mil profissionais.

Podem acessar a credencial ou fazer a validação pela internet os profissionais com cursos registrados a partir de 1º de janeiro de 2013. Os cursos devem ter sido reconhecidos ou aprovados na Escola Pública de Trânsito (EPT).

O sistema é o mesmo: o usuário cadastrado no portal acessa o serviço e emite a credencial. Ele pode imprimir e, com o código de verificação, ele faz a validação do documento. Qualquer um pode validar o documento entregue pelo profissional.

Serviços eletrônicos

No portal do Detran.SP, o cidadão pode realizar 35 serviços de trânsito relacionados a Carteira Nacional de Habilitação (como 2ª via e CNH definitiva), veículos (pesquisa de débitos e restrições) e infrações (consulta de multas e solicitação de recurso de penalidade), entre outros.

O Detran.SP oferece ainda três aplicativos gratuitos para tablets e smartphones, com diversas funcionalidades, como: solicitar 2ª via da CNH e acompanhar a emissão do documento; consultar multas do próprio veículo; treinar para a prova teórica; além do jogo educativo do Clube do Bem-te-vi. Os aplicativos estão disponíveis para Android e iOS.