Detran leiloa 311 veículos em Cotia nesta terça-feira, 8

Nesta terça-feira, 8, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) vai leiloar 311 veículos em Cotia. Oriundos de infração às leis de trânsito, os interessados em participar deverão ser pessoas físicas com mais de 18 anos e com direito a documentação.

O Detran.SP, dessa forma, é responsável apenas por veículos removidos pela Polícia Militar, em perímetro urbano, por infrações que competem ao Estado fiscalizar, como racha, manobra perigosa, falta de licenciamento, veículo sem placa ou com a placa ilegível.

Vale lembrar que esses carros vão à leilão após o proprietário deixar passar o prazo legal para quitação da dívida. Por isso, caso o valor da venda não seja suficiente para cobrir o valor da despesa, o antigo dono continuará responsável pelo valor em débito.

Situação dos veículos

Em Cotia, o órgão acumulou 311 veículos removidos por infrações de trânsito. Desses, nove têm direito a documentação e poderão voltar a circular. Os demais serão destinados a reciclagem e desmanches credenciados.

Os lances já estão abertos no site do leiloeiro responsável e podem ser feitos até às 10h do dia 08 de maio. O leilão presencial acontece na rua Lord Cockrane, 616, em São Paulo.

As pessoas que tiverem interessadas no leilão poderão fazer inspeção visual dos veículos no pátio a partir da segunda-feira (07), das 9h às 12h e das 13h às 16h, e na terça, das 8h às 10h. Ele fica localizado na rodovia Raposo Tavares, km 27.