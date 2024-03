Dia D de combate à dengue desse sábado (23) em Barueri será no Parque dos Camargos

A Prefeitura de Barueri realizará neste sábado (23), o “Dia D” de Combate à Dengue na região do Parque dos Camargos. A ação é para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

A mobilização será centralizada no Parque dos Camargos e no Vale do Sol a partir das 8h. Haverá uma caminhada com saída às 8h em frente ao Ginásio Esportivo Parque dos Camargos, para a qual a população é convidada a participar. Agentes de saúde e equipes de limpeza trabalharão juntos para orientar os moradores, identificar e destruir possíveis criadouros do mosquito. Além das visitas dos agentes, o mutirão consiste na retirada de entulhos e materiais inservíveis que devem ser deixados em frente às residências a partir de hoje (22).

As ações ocorrem de acordo com o número de casos positivos notificados, com um raio de 200 metros sendo trabalhado a partir de cada caso.