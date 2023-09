Dia da Árvore é celebrado com plantio de mudas em Cotia nesta quinta

Nesta quinta-feira, 21 de setembro, quando é celebrado o Dia da Árvore, foi realizado um plantio de centenas de mudas nativas em Cotia, cidade que ostenta cerca de 33 km² cobertos por mata, abrigando uma das maiores riquezas naturais da Mata Atlântica que é a Reserva Florestal Morro Grande.

Estudantes da escola municipal Silvio Pedroso e do Colégio Adventista plantaram mais de 280 mudas em uma área que abriga uma nascente, no bairro Jardim Lajeado. Já no entorno do Estádio Municipal Euclides de Almeida foram plantadas 250 mudas, e outras 50 foram plantadas em uma área no fundo da Prefeitura.

A iniciativa faz parte da Semana do Desafio Ambiental. A abertura da Semana contou com a participação de cerca de 70 colaboradores da empresa NilsenIQ Cotia, da Coopernova Cotia Recicla, de alunos e colaboradores da E.M Silvio Pedroso e do Colégio Adventista, além da empresa Objeto e do vereador Serginho. A Cooperativa Luxo do Lixo e a Secretaria de Desenvolvimento Social também participam da programação.

“Chamamos de ‘desafio’ porque o que temos vivenciado nos últimos anos é um desequilíbrio ambiental. O nosso desafio é reduzir o CO2 da atmosfera, este gás que é o causador do efeito estufa. Temos que nos desafiar a ampliar o processo de descarbonização. Cada árvore plantada hoje, ao longo de sua existência, vai retirar toneladas de CO2 da atmosfera”, disse Agnaldo Gomes, secretário do Verde e do Meio Ambiente de Cotia.

A colaboradora da NilsenlQ, Grasiela Sobrinho, participou do plantio e disse que aprendeu dentro de casa sobre a importância de ampliar e cuidar do verde. “Moro em Cotia há 30 anos e minha mãe sempre gostou de plantar árvores e outras plantas. Nosso quintal não é muito grande, mas ela plantou muitas coisas. Ela faz a parte dela, é pequena, mas é muito importante, e nos dá este exemplo”, disse.

A empresa fez uma mobilização interna e conseguiu recolher diversos aparelhos eletrônicos com defeito que serão destinados para a reciclagem, por meio do projeto “Sucata Digital”.

Confira a programação completa da Semana do Desafio Ambiental em Cotia:

Dia 22/09: Pedágio Ambiental e Sucata Digital

8h às 13h: Distribuição de mudas de árvores nativas e recolhimento de lixo eletrônico na Rua Lourenço Giácomo, Jardim Nossa Senhora das Graças no Parque Ecológico Municipal Chico Anysio.

Dia 23/09: Programa Sombra e Água Fresca e Sucata Digital

8h: Plantio de 30 mudas de árvores nativas (construção de um bosque urbano) e recolhimento de lixo eletrônico na Rua Maria José Celestino Saad, 245, Jardim Ísis.

Dia 24/09: Plogging: Caminhada Ecológica de Cotia

8h às 12h30: saída do Parque Linear ‘Eduardo Martins Dantas’ (Parque Turiguara) – Rua Conde 2, Pq. Turiguara. Trajeto de cerca de 2 km até a Cooperativa Coopernova Cotia Recicla – Ingresso social: pede-se a entrega de cinco caixas tetra pak limpas.

Dia 26/09: Horta Solidária, Florindo Cotia, Pedágio Ambiental, Sucata Digital e Sombra e Água Fresca

8h: Plantio de 1 Ipê Amarelo; distribuição de 100 mudas de árvores nativas; recolhimento de lixo eletrônico; horta de aromas e temperos, e ainda, a revitalização do jardim na EE Vinícius de Moraes (Rod. Raposo Tavares, Jardim Barbacena)

Dia 28/09: Cotia +Verde e Sucata Digital

8h: Plantio de 40 mudas de árvores nativas e recolhimento de lixo eletrônico na esquina entre as ruas Guiné e rua dos Bandeirantes.

Dia 29/09: Cotia +Verde e Sucata Digital

8h: Plantio de 40 mudas de árvores nativas e recolhimento de lixo eletrônico no Fundo Social de Caucaia do Alto, na rua Benedita Ferreira das Dores, 289, Vila Santa Catarina.