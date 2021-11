Dia da Consciência Negra torna-se feriado em Osasco

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, passa a ser feriado em Osasco. O prefeito Rogério Lins (Podemos) sancionou, no sábado (20), o projeto de lei que institui o feriado na cidade.

publicidade

O projeto de autoria do vereador Emerson Osasco (Rede) foi sancionado durante a 1ª feira multicultural da cidade, que integrou a Semana da Consciência Negra – Nossa Ancestralidade. “Continuamos o nosso trabalho de combate ao racismo e promoção da igualdade racial”, declarou Rogério Lins.

O vereador afirma que a celebração do feriado da Consciência Negra é fruto de uma reivindicação histórica do movimento negro unificado, que elegeu a figura de Zumbi com símbolo de luta e resistência. Nas redes sociais, Emerson celebrou a conquista: “Dia histórico para os negros e negras de Osasco”.

publicidade

OPORTUNIDADES// Grupo Pão de Açúcar tem vagas de estágio exclusivas para negros