Grupo Pão de Açúcar tem vagas de estágio exclusivas para negros em Osasco e São Paulo

O Grupo Pão de Açúcar, dono das redes Extra, Pão de Açúcar e Compre Bem, está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2022, que oferece vagas exclusivas para negros. As oportunidades são para atuar em Osasco e São Paulo, com bolsa-auxílio de R$ 1,6 mil.

São oferecidas 27 vagas de estágio nos departamentos Comercial, de Comunicação, Desenvolvimento de Produtos Alimentícios, Financeiro, Marketing, Operações, Recursos Humanos, Segurança Alimentar Sustentabilidade, Tecnologia da Informação e Digital.

Podem participar estudantes negros (autodeclarados pretos ou pardos) que tenham previsão para formação em qualquer curso entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O candidato deve ter disponibilidade para estagiar 6h diárias, de segunda a sexta-feira, de forma presencial e híbrida.

Além de bolsa-auxílio, o GPA oferece benefícios como assistência médica, cesta básica, seguro de vida, vale transporte, vale refeição, cesta de Natal, desconto em produtos, além de programa de treinamento e refeitório no local.

Como se inscrever nas vagas de estágio do Grupo Pão de Açúcar, em Osasco e São Paulo:

Os interessados em participar do processo de seleção devem se inscrever no site Vagas.com.br. As inscrições vão até o dia 19 de novembro.

Sobre a empresa

Com mais de 800 lojas físicas espalhadas no país, o GPA é um dos maiores grupos de varejo alimentar da América do Sul e líder do e-commerce alimentar no Brasil. Atualmente, reúne algumas das redes e marcas mais conhecidas do varejo, como Compre Bem, Extra, Pão de Açúcar, além das marcas exclusivas Qualitá, Taeq, Club des Sommeliers, Finlandek, entre outras.

